В Пермском крае простились с 29-летним Рушаном Азмановым, погибшим на СВО

Рушан родился в селе Акбаш 28 июля 1995 года. С 1 по 9 класс он учился в Новоказанской основной школе, а затем перешёл в Тюндюковскую среднюю школу. В 2015 году молодого человека призвали в армию на срочную службу, где он прослужил год.