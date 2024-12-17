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В Пермском крае простились с 29-летним Рушаном Азмановым, погибшим на СВО

Мужчина героически погиб 11 ноября.

Источник: Reuters

Прощание с 29-летним Рушаном Азмановым, героически погибшим на СВО, прошло в селе Барда Пермского края 16 декабря, сообщили в администрации Бардымского округа.

Рушан родился в селе Акбаш 28 июля 1995 года. С 1 по 9 класс он учился в Новоказанской основной школе, а затем перешёл в Тюндюковскую среднюю школу. В 2015 году молодого человека призвали в армию на срочную службу, где он прослужил год.

«В октябре 2022 года Рушан уехал на спецоперацию в качестве добровольца и участвовал в боях до 24 апреля 2023 года. А 14 сентября 2024 года мужчина, подписав контракт с минобороны РФ, вновь отправился “за ленточку”. За время службы на спецоперации Рушана Азманова наградили многочисленными госнаградами», — рассказали местные власти.

11 ноября, выполняя очередную боевую задачу, мужчина героически погиб.

16 декабря Рушана Азманова с воинскими почестями проводили в последний путь. На митинге собрались представители местной администрации, районного военкомата, депутаты, ветераны, общественники, родные и близкие военнослужащего.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели на СВО сразу троих бойцов из Нытвенского округа Прикамья. Все они погибли, оставшись верными присяге, проявив мужество и героизм. Похоронят бойцов на родине 17 декабря.