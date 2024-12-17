В Пермском крае похоронили 34-летнего Павла Колычева, погибшего на СВО

Похороны 34-летнего Павла Колычева, погибшего на СВО, прошли в Пермском крае 16 декабря, рассказали в администрации Красновишерского округа.
«Павел родился в 1990 году. Когда началась спецоперация на территории Украины, ЛНР и ДНР, мужчина встал на защиту нашей Родины и с честью выполнил свой воинский долг», — говорится в сообщении местных властей.
Боец погиб 7 ноября при исполнении обязанностей военной службы.
Павла с воинскими почестями похоронили в Красновишерске. Проститься с ним пришли родные, близкие, друзья — все, кто знал и любил молодого бойца.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о героически погибшем на СВО 29-летнем Рушане Азманове. Его проводили в последний путь 16 декабря.