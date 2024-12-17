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В Таганроге взрывотехники обезвредили части ракет, оставшиеся после атаки

Взрывотехники обезвредили части ракет в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге взрывотехники обезвредили части ракет, оставшиеся после атаки. Об этом на своей странице сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

— Взрывотехники завершили мероприятия. Все прошло в штатном режиме. Благодарю специалистов за работу, а таганрожцев за понимание ситуации, — прокомментировала глава администрации.

Напомним, работы по обезвреживанию проходили поздним вечером 16 декабря. Жителей Таганрога просили не паниковать и отнестись с пониманием. Вся ситуация находилась под контролем.