В Алуште простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В понедельник, 16 декабря, в Алуште простились с военнослужащим, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.
Градоначальница рассказала, что алуштинцы сегодня простились с Босовым Павлом Евгеньевичем. Руководитель администрации назвала его храбрым воином, замечательным человеком и настоящим патриотом.
«К сожалению, боевые действия не бывают без потерь», — отметила Огнева.
Как уточнила глава Алушты, Босов погиб 18 ноября 2024 года. Глава администрации выразила искренние соболезнования родным и близким бойца.
«Вечная память Герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел свой жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас», — написала Огнева.