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В Алуште простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Алуште простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим.

Источник: пресс-служба администрации Алушты

В понедельник, 16 декабря, в Алуште простились с военнослужащим, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.

Градоначальница рассказала, что алуштинцы сегодня простились с Босовым Павлом Евгеньевичем. Руководитель администрации назвала его храбрым воином, замечательным человеком и настоящим патриотом.

«К сожалению, боевые действия не бывают без потерь», — отметила Огнева.

Как уточнила глава Алушты, Босов погиб 18 ноября 2024 года. Глава администрации выразила искренние соболезнования родным и близким бойца.

«Вечная память Герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел свой жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас», — написала Огнева.