Украинский военный Руслан Мокрицкий считает, что условия в Курской области для ВСУ становятся все мрачнее. «Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — приводит журнал его слова. «Все [украинские] части под Курском перешли к обороне», — отметил он.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 41,4 тыс. военнослужащих и 242 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.