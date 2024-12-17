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Economist: ситуация в Курской области становится хуже для ВСУ

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Ситуация в Курской области ухудшается для ВСУ с каждым днем. Об этом в понедельник вечером сообщил британский журнал The Economist.

Источник: Reuters

Украинский военный Руслан Мокрицкий считает, что условия в Курской области для ВСУ становятся все мрачнее. «Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — приводит журнал его слова. «Все [украинские] части под Курском перешли к обороне», — отметил он.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 41,4 тыс. военнослужащих и 242 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.