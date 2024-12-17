Economist: ситуация в Курской области становится хуже для ВСУ

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 41,4 тыс. военнослужащих и 242 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.