Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале простятся с многодетным бойцом, погибшим в Макеевке в ноябре

Максима Мингалева похоронят в родном селе Туринская Слобода.

В Березовском Свердловской области 18 декабря проводят в последний путь 46-летнего уроженца Туринской Слободы Максима Мингалева.

В 1996 году Максим с родителями переехал на север, в Ямало-Ненецкий автономный округ, но в 2007 году переехал в поселок Ключевск, где познакомился с будущей женой. У пары родились три дочери.

Также у Максима есть сын Кирилл, который сейчас проходит службу в зоне специальной военной операции, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

К рядам добровольцев свердловчанин присоединился в июле 2023 года, служил в мотострелковом батальоне, танковой дивизии. Максим погиб в ноябре 2024 года при выполнении боевых задач на территории города Макеевка в ДНР.

Траурный митинг пройде на Обелиске в поселке Ключевск. Захоронят бойца на родине — в селе Туринская Слобода.