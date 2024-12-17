На Урале простятся с многодетным бойцом, погибшим в Макеевке в ноябре

В Березовском Свердловской области 18 декабря проводят в последний путь 46-летнего уроженца Туринской Слободы Максима Мингалева.
В 1996 году Максим с родителями переехал на север, в Ямало-Ненецкий автономный округ, но в 2007 году переехал в поселок Ключевск, где познакомился с будущей женой. У пары родились три дочери.
Также у Максима есть сын Кирилл, который сейчас проходит службу в зоне специальной военной операции, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
К рядам добровольцев свердловчанин присоединился в июле 2023 года, служил в мотострелковом батальоне, танковой дивизии. Максим погиб в ноябре 2024 года при выполнении боевых задач на территории города Макеевка в ДНР.
Траурный митинг пройде на Обелиске в поселке Ключевск. Захоронят бойца на родине — в селе Туринская Слобода.