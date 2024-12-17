ВС РФ освободили Анновку в ДНР

Как уточнили в оборонном ведомстве, за сутки потери противника составили до 330 военнослужащих, 2 бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, 4 боевые бронированные машины «Казак», 3 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. «Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами», — добавили там.