ВС РФ освободили Анновку в ДНР

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Как уточнили в оборонном ведомстве, за сутки потери противника составили до 330 военнослужащих, 2 бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, 4 боевые бронированные машины «Казак», 3 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. «Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами», — добавили там.