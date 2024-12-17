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Под Волгоградом проводили в последний путь участника СВО Алексея Мамыкина

Камышине похоронили героя спецоперации.

Источник: администрация Камышина

В Волгоградской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Алексея Мамыкина. Военнослужащий отправился в зону СВО, где с честью и отвагой выполнил свой воинский долг. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, прощание с земляком состоялось на его малой родине.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем близким искренние соболезнования. Вечная память герою», — говорится в официальном сообщении администрации.

Редакция «КП-Волгоград» соболезнует родным павшего воина.