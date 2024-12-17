Отец двоих детей из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Александр Петров надеялся, что будет отправлен в зону спецоперации в рамках мобилизации, но его не взяли из-за наличия двух детей. Контракт с военным ведомством заключил в 2024 году, отправившись на СВО. В администрации отмечают, сражался мужественно, самоотверженно, геройски погиб в бою.