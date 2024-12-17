Отец двоих детей из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Александр Петров окончил школу № 25, затем получил образование автомеханика. В армии служил на Дальнем Востоке. Работал на градообразующем предприятии города. У него остались двое детей.
Александр Петров надеялся, что будет отправлен в зону спецоперации в рамках мобилизации, но его не взяли из-за наличия двух детей. Контракт с военным ведомством заключил в 2024 году, отправившись на СВО. В администрации отмечают, сражался мужественно, самоотверженно, геройски погиб в бою.
«Глава города и коллектив Администрации Каменска-Уральского выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Юрьевича Петрова», — добавили в ведомстве.
С Александром Петровым простятся 18 декабря. Отпевание начнется в 11:00 в храме во имя Покрова Божией Матери (на горе). Церемония прощания — в 12:00 на Аллее славы. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что 12 декабря в Каменске-Уральском простятся с 42-летним Андреем Никитиным, который погиб в зоне проведения спецоперации.
Был мобилизован в сентябре 2022 года. Служил разведчиком. Два раза был ранен, но возвращался на фронт. Награжден медалью «За отвагу» и представлен к ордену Мужества.