Главное из брифинга Минобороны 17 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 и L119. Также российские бойцы за сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.