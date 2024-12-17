Российская армия заняла Анновку в ДНР
Военнослужащие российской армии взяли под контроль населенный пункт Анновка в ДНР. Село в результате решительных действий освободили подразделения «Южной» группировки.
Группировка «Север» продвигается в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам и пограничному отряду противника в районах населенных пунктов Александровка, Синельниково и Волчанск Харьковской области.
Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 520 человек
Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка ЛНР, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника в живой силе составили более 520 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, трех пикапов, 122-мм САУ «Гвоздика», четырех 122-мм гаубиц Д-30 и склада с боеприпасами.
Бойцы «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР.
Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 и L119. Также российские бойцы за сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
Военнослужащие «Центра» отразили 11 контратак противника
Бойцы «Центральной» группировки продвинулись на новые позиции, нанеся поражение 13 вооруженным украинским формированиям в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное ДНР.
Российские подразделения за сутки отразили 11 контратак боевиков ВСУ.
«Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.
Группировка «Восток» продавливает оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение четырем бригадам и штурмовому батальону противника в районах населенных пунктов Темировка, Великая Новоселка, Гуляйполе и Новый Комар ДНР.
Российские бойцы отразили четыре контратаки противника.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 205 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили танк, пять автомобилей, 152-мм САУ «Акация», 122-мм гаубицу Д-30, бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм САУ Paladin.
Бойцы группировки «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Бойцы группировки «Днепр» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области.
«ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами», — сообщили в Минобороны.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 49 БПЛА самолетного типа и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.