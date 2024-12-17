Гуманитарный груз в 20 тонн отправили из Екатеринбурга на Донбасс

Неравнодушные граждане собрали 20 тонн необходимых вещей для военнослужащих Свердловской области, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.
На Донбасс отправили две машины УАЗ, «Ладу-Ниву», сетку-рабицу, маскировочные сети, продукты питания длительного хранения, вещи, новогодние подарки, письма от детей и многое другое.
Для госпиталя отправили перевязочные материалы и средства передвижения для людей с ограниченными возможностями.
«Я уверен, то, что будет доставлено нашим бойцам, сохранит им жизни и позволит более комфортно чувствовать себя на фронте, — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Мы все с нетерпением ждем их дома с победой».
Гуманитарный груз будут сопровождать волонтеры центра «Мы рядом».
«МК-Урал» ранее писал, что 20 сентября из Екатеринбурга на Донбасс были отправлены два грузовика с дополнительной помощью местным жителям и участникам СВО.
Грузовики отправились от храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Жители Свердловской области собрали для отправки самое необходимое.