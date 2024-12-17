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Гуманитарный груз в 20 тонн отправили из Екатеринбурга на Донбасс

17 декабря из Екатеринбурга на Донбасс отправили очередную партию гуманитарного груза.

Неравнодушные граждане собрали 20 тонн необходимых вещей для военнослужащих Свердловской области, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.

На Донбасс отправили две машины УАЗ, «Ладу-Ниву», сетку-рабицу, маскировочные сети, продукты питания длительного хранения, вещи, новогодние подарки, письма от детей и многое другое.

Для госпиталя отправили перевязочные материалы и средства передвижения для людей с ограниченными возможностями.

«Я уверен, то, что будет доставлено нашим бойцам, сохранит им жизни и позволит более комфортно чувствовать себя на фронте, — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Мы все с нетерпением ждем их дома с победой».

Гуманитарный груз будут сопровождать волонтеры центра «Мы рядом».

«МК-Урал» ранее писал, что 20 сентября из Екатеринбурга на Донбасс были отправлены два грузовика с дополнительной помощью местным жителям и участникам СВО.

Грузовики отправились от храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Жители Свердловской области собрали для отправки самое необходимое.