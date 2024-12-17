Российские военные поразили скопление пехоты ВСУ сбросами с дронов

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск “Север” в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на живую силу противника в укрытии. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск “Север”, умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точными попаданиями уничтожил боевиков ВСУ», — сказано в сообщении.