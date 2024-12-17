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В Керчи простились с двумя участниками СВО

Два добровольца из Керчи погибли в ходе СВО.

Источник: администрация Керчи/Tg

В Керчи простились с двумя добровольцами, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.

Одним из погибших был Руслан Андреевич Жаров. Он родился в Керчи в 1994 году. С 2019 года работал судовым поваром. В июне 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на службу в зону СВО. Его храбрость и мужество были отмечены медалью «За мужество и доблесть». Он погиб в Херсонской области.

Станислав Станиславович Пархоменко родился в 1989 году в селе Ново-Николаевка Ленинского района. После окончания учебы работал в порту. Как и Жаров, Станислав принял решение подписать контракт с Министерством обороны. Во время специальной военной операции он с честью и отвагой защищал свою Родину, оставаясь верным воинской присяге.