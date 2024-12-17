В Керчи простились с двумя участниками СВО

Одним из погибших был Руслан Андреевич Жаров. Он родился в Керчи в 1994 году. С 2019 года работал судовым поваром. В июне 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на службу в зону СВО. Его храбрость и мужество были отмечены медалью «За мужество и доблесть». Он погиб в Херсонской области.