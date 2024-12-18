В Россошанском районе Воронежской области сбили вражеский беспилотник

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, украинский БПЛА был уничтожен дежурными силами ПВО в половине девятого вечера. Также об этом сообщил и.о. главы района Роман Береснев, только по его сведениям, беспилотников было 2.
Сообщается, что разрушений на земле и пострадавших граждан, по предварительной версии, нет.
В своем Телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил также, что исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.
Зато он объявлялся сегодня днем, но действовал всего 26 минут. В 13.54 власти предупредили об опасности, а в 14.20 уже дали отбой.