В результате ударов ВС РФ была поражена военная техника в украинском Харькове. Об этом координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.
Также зафиксированы прилеты в пригород Сум, где, по предварительным данным, пострадало место дислокации ВСУ, связанное с образовательным учреждением. Второй удар пришелся на окраину города, где ранее находился штаб ВСУ. После серии атак в августе, оставшиеся силы сменили дислокацию, и сейчас там сосредоточены небольшие группы личного состава.
В Павлограде также произошел прилет в пригород, на северо-восточной стороне, где была зафиксирована мощная детонация. Подробности о последствиях пока не известны, однако к месту происшествия была направлена скорая помощь.
В Обухове и Вышгороде также были зафиксированы удары. По мнению Лебедева, в Вышгороде могли быть поражены иностранные наемники, количество которых может составлять около тридцати человек, однако эта информация требует проверки.
Кроме того, удары пришлись на склады в Светловодске и Кременчуге, где находилась бронетехника. Прилет также был зафиксирован в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее сообщалось, что в трех городах Украины прозвучали взрывы. Речь идет о Киеве, Павлограде и Черкассах.