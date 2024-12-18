Мезенцев: размещение «Орешника» в Белоруссии стало вынужденной мерой

Российская сторона разместит ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии. Этот факт прокомментировал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, эта мера — логичный и обоснованный ответ на беспрецедентное воздействие со стороны западных стран. Соответствующий запрос подал глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это не угроза кому-то. Это гарантия безопасности Союзного государства», — обратил внимание Мезенцев.
Напомним, что просьба от белорусского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина поступила 6 декабря. Поставка комплекса может произойти уже во второй половине 2025 года. Площадка для размещения пока выбирается.
В конце ноября стало известно, что в РФ стартовало серийное производство новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Владимир Путин отметил, что ракета способна поразить даже хорошо защищенные и расположенные на большой глубине объекты.