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Мезенцев: размещение «Орешника» в Белоруссии стало вынужденной мерой

Действия Союзного государства являются не «угрозой кому-то», а гарантией безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона разместит ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии. Этот факт прокомментировал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, эта мера — логичный и обоснованный ответ на беспрецедентное воздействие со стороны западных стран. Соответствующий запрос подал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это не угроза кому-то. Это гарантия безопасности Союзного государства», — обратил внимание Мезенцев.

Напомним, что просьба от белорусского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина поступила 6 декабря. Поставка комплекса может произойти уже во второй половине 2025 года. Площадка для размещения пока выбирается.

В конце ноября стало известно, что в РФ стартовало серийное производство новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Владимир Путин отметил, что ракета способна поразить даже хорошо защищенные и расположенные на большой глубине объекты.