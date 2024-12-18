Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово

Российские силы завершили операцию по зачистке «котла», в который попали подразделения украинской армии южнее Курахово в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он заявил, что «южнокураховский котел» был очищен от украинских бойцов, некоторые из которых сдавались в плен, в то время как другие пытались оказать сопротивление или сбежать.
Рогов подчеркнул, что те, кто не пожелал сдаваться, были ликвидированы.
Ранее стало известно, что российские силы смогли выбить украинских солдат из села Зеленовка, расположенного к юго-западу от Курахово. После захвата Зеленовки ВС РФ смогут перерезать маршрут, который использовался для снабжения украинских войск в Курахове, а также приступить к продвижению к селу Улаклы.