Чтобы понять реакцию России на смерть главы войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить ответ США на гибель высокопоставленного офицера Пентагона, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
Он охарактеризовал это происшествие как акт терроризма, заметив, что если бы в результате аналогичного теракта погибла какая-либо ключевая фигура американских военных, например, председатель объединенного комитета начальников штабов, последствия были бы крайне серьезными.
Риттер добавил, что устранение Кириллова лишено военного смысла и направлено только на достижение террористических целей киевского режима. По его мнению, Украина даже не пытается скрыть свою роль в этом инциденте.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Игоря Кириллова стало очередным терактом, который произошел в результате одобрения Западом многих военных преступлений Киева.