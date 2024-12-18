Таллахасси
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер: убийцы Кириллова преследовали лишь террористические цели

По словам эксперта, устранение Кириллова лишено военного смысла.

Чтобы понять реакцию России на смерть главы войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить ответ США на гибель высокопоставленного офицера Пентагона, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Он охарактеризовал это происшествие как акт терроризма, заметив, что если бы в результате аналогичного теракта погибла какая-либо ключевая фигура американских военных, например, председатель объединенного комитета начальников штабов, последствия были бы крайне серьезными.

Риттер добавил, что устранение Кириллова лишено военного смысла и направлено только на достижение террористических целей киевского режима. По его мнению, Украина даже не пытается скрыть свою роль в этом инциденте.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Игоря Кириллова стало очередным терактом, который произошел в результате одобрения Западом многих военных преступлений Киева.