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Инженеры бригады Невского внедряют технологии в сфере роя дронов

Основная задача российских сил — развиваться, повышать и качественные, и количественные соотношения средств огневого поражения в виде дронов на линии боевого соприкосновения.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ работают над внедрением новых технологий в зоне спецоперации. Подробности в беседе с РИА Новости озвучил командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным Версус.

По его словам, российские силы не стоят на месте. Они следят за тем, какие нововведения есть у противника, наблюдают за западными разработками. В основе — внедрение собственных технологий и движение вперед.

«Есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну. Это не секретная информация», — указал Версус.

Цель инженеров — повышать качественные и количественные соотношения средств огневого поражения в виде дронов. Специалисты занимаются улучшением систем беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. На фоне изменений учитываются желания бойцов и анализируется, как они будут выполнять поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что инженерная система Вооруженных сил Украины (ВСУ) не работает из-за того, что командование отправляет специалистов на штурмы. Работу военных инженеров приходится выполнять пехотинцам, которые потом не могут справиться и со своими задачами.