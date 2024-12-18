Юрий Слюсарь открыл в Новочеркасске сквер и памятник в честь героев СВО

— Ваши ребята напоминают мне тех героев Великой Отечественной войны, о которых нам рассказывали, когда мы еще учились в школе. Которые к нам приходили, о которых мы читали. Я бы очень хотел, чтобы для современных школьников, молодёжи Ваши дети стали таким примером. Чтобы о них помнили, ставили в пример, росли такими же самоотверженными, такими же героическими, такими же любящими Родину, — подчеркнул Юрий Слюсарь.