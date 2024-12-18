Юрий Слюсарь открыл в Новочеркасске сквер и памятник в честь героев СВО

Назвать новый сквер в центре Новочеркасска именем братьев, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции, предложили горожане. Областные власти поддержали эту инициативу.
Общественная территория на проспекте Баклановском недавно была благоустроена. Там убрали старые деревья и высадили новые, установили скамейки. Проведено освещение, смонтирован интерактивный стенд, рассказывающий о наших земляках-участниках СВО.
Ядром обустроенного сквера стал памятник, посвященный участникам специальной военной операции.
Со словами поддержки и благодарности глава региона обратился к матери героев:
— Очень тяжело подобрать правильные слова в присутствии Вас, Наталья Ивановна, — матери, которая потеряла двух своих сыновей. Можно только поклониться Вам, поблагодарить за подвиг матери, которая воспитала настоящих героев, настоящих защитников Отечества.
Близнецы Алексей и Антон все делали вместе: учились в школе и Южно-Российском политехническом университете, служили в армии. Оба подписали контракт и стали бойцами Росгвардии. После начала СВО вместе отправились защищать интересы Родины. В последнем для обоих бою Алексей спас колонну военной техники и своих сослуживцев. Перекрыв противнику дорогу танком, он принял удар на себя. Антон находился в другой боевой машине и погиб, сражаясь с врагом.
— Ваши ребята напоминают мне тех героев Великой Отечественной войны, о которых нам рассказывали, когда мы еще учились в школе. Которые к нам приходили, о которых мы читали. Я бы очень хотел, чтобы для современных школьников, молодёжи Ваши дети стали таким примером. Чтобы о них помнили, ставили в пример, росли такими же самоотверженными, такими же героическими, такими же любящими Родину, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Мама героев поблагодарила за сохранение памяти о ее детях.
— Мне очень приятно. Всегда тут будут люди. И постоянно приходят дети с учителями, приходят просто вот грамотные граждане. Я рассказываю, провожу уроки мужества, — сказала Наталья Воробьева.
Юрий Слюсарь, ознакомившись с работой электронного стенда, предложил дополнить сквер и памятник мемориальной табличкой с именами погибших новочеркасских героев спецоперации.
— Наша задача — идти вперед, побеждать, устраивать мирную жизнь после победы. И задача, конечно, сохранить память о таких героях. Открытие сквера героев, мемориала — это как раз пример сохранения памяти, которая должна быть в наших сердцах.
Именами бойцов спецоперации в Ростовской области названы улицы, площади, школы, аллеи, в их честь устанавливают памятные доски и знаки, созданы экспозиции. Обязательно будем эту работу продолжать, подчеркнул врио губернатора Ростовской области. Продолжится и помощь ветеранам СВО, поддержка семей бойцов действующей армии, отметил он.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.