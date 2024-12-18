Учителя села Дуди Хабаровского края сплели сети для нужд СВО

Учителя и сотрудники школы села Дуди Ульчского района сплели и отправили партию маскировочных сетей для земляков, участвующих в специальной военной операции. Готовые сети доставят в штаб группы помощи военнослужащим Дальневосточного федерального округа, который дальше направит их по назначению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отмечают сотрудники, школьный пункт плетения работает со штабом уже целый год. После изготовления всех сетей, при первой же возможности, осуществляется их отправка в Хабаровск. Курирует работу пункта плетения директор школы Евгения Калистратова.
— У нас в районе работает три пункта плетения сетей. Село Дуди напрямую работает с Хабаровском. Еще два пункта находятся в Богородском и Больших Санниках, они работают с администрацией района. Был еще временный в селе Де-Кастри, — уточнила руководитель штаба #МыВместе Ульчского района Инна Копылова.
Ученики школы села Дуди также не остаются в стороне: они готовят подарки и открытки для бойцов с пожеланиями скорейшего возвращения домой. А жительница села Людмила Дятала вяжет теплые носки для солдат.