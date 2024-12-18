Учителя села Дуди Хабаровского края сплели сети для нужд СВО

— У нас в районе работает три пункта плетения сетей. Село Дуди напрямую работает с Хабаровском. Еще два пункта находятся в Богородском и Больших Санниках, они работают с администрацией района. Был еще временный в селе Де-Кастри, — уточнила руководитель штаба #МыВместе Ульчского района Инна Копылова.