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Житель Сланцев погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Александр Максимов.

Прощание с военнослужащим пройдет 18 декабря в храме святого преподобного Серафима Саровского в Сланцах. Похоронят бойца на кладбище в поселке Сосновка.

В сентябре 2023 года Александр Максимов заключил контракт для прохождения военной службы.