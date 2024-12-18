Российские бойцы группировки «Запад» нанесли поражение трем бригадам ВСУ

Группировка российских войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах различных населенных пунктов Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, а также в Ивановке, Торском и Тернах в ДНР. Кроме того, бои шли и в Новоегоровке в ЛНР.
Российские войска в ходе боев также отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих.