Российские бойцы группировки «Запад» нанесли поражение трем бригадам ВСУ

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, а также в Ивановке, Торском и Тернах в ДНР. Кроме того, бои шли и в Новоегоровке в ЛНР.