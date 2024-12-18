Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановили

«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается. В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.