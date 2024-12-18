«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается. В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.
Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановили
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские войска остановили продвижение украинской армии в Курской области, пресечены попытки прорыва групп ВСУ и наемников вглубь страны. Как заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, ВСУ потеряли более 42 тыс. человек.