В Башкирии определили объекты, которые могут стать целями атак БПЛА

Их перечень в сообщении не приводится. Предприятия в соответствии с рекомендациями Минобороны и Минпрома России разработали дорожные карты по защите от атак БПЛА, указано в пресс-релизе.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в этом году в Башкирию дважды проникали БПЛА. 9 мая беспилотник атаковал «Газпром нефтехим Салават», незначительно повредив здание насосной станции.
«Организованно сработала круговая система защиты противодроновыми инструментами и выставлены необходимые посты», — заявлял тогда глава Башкирии Радий Хабиров. В октябре этого года атаке беспилотника подвергся завод «Башнефть-Уфанефтехим».