Боец из Камышина Александр Галанов погиб в спецоперации

В ходе специальной военной операции героически погиб уроженец Камышина Волгоградской области Александр Викторович Галанов.
Администрация города в своем официальном паблике разместила короткий некролог. В нем говорится, что Александр Галанов с честью исполнил свой воинский долг, самоотверженно защищая Родину и проявляя истинное мужество.
«Разделяем горе семьи и близких Александра, выражаем самые искренние соболезнования в этот тяжелый час. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава защитнику», — говорится в некрологе.