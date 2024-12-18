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Боец из Камышина Александр Галанов погиб в спецоперации

Власти города выразили соболезнования семье воина.

В ходе специальной военной операции героически погиб уроженец Камышина Волгоградской области Александр Викторович Галанов.

Администрация города в своем официальном паблике разместила короткий некролог. В нем говорится, что Александр Галанов с честью исполнил свой воинский долг, самоотверженно защищая Родину и проявляя истинное мужество.

«Разделяем горе семьи и близких Александра, выражаем самые искренние соболезнования в этот тяжелый час. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава защитнику», — говорится в некрологе.