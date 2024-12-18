Воронежец подарил бойцам ружье

— Любой гражданин, владеющий оружием на законных основаниях, может внести вклад в победу и передать его в дар на СВО. Такое оружие очень эффективно против дронов, которые активно применяет противник, — поделился майор полиции и инспектор отделения лицензинно-разрешительной работы Максим Хабаров. — Достаточно обратиться к нам в отделение по адресу: ул. Ленинградская, 82. Мы поможем с оформлением документов и обеспечим отправку оружия туда, где оно будет действительно нужно.