Глава донского региона встретился с бойцами СВО в Ростове

Бойцы рассказали главе региона, что обеспечены всем необходимым для восстановления. Но есть вопросы, которые касаются региональных выплат и помощи в установлении группы инвалидности. Так, Александр, мобилизованный в 2022 году из Батайска, попросил помочь обучиться IT-специальности и устроиться на работу в этой сфере.