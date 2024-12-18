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Глава донского региона встретился с бойцами СВО в Ростове

Ростовская область, 18 декабря 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с бойцами СВО, которые проходят лечение в Ростове после ранений.

«Пообщался с участниками СВО, которые проходят реабилитацию в областном госпитале для ветеранов войн», — написал он в своем телеграм-канале.

Бойцы рассказали главе региона, что обеспечены всем необходимым для восстановления. Но есть вопросы, которые касаются региональных выплат и помощи в установлении группы инвалидности. Так, Александр, мобилизованный в 2022 году из Батайска, попросил помочь обучиться IT-специальности и устроиться на работу в этой сфере.

«Вопросы, касающиеся наших защитников, должны решаться своевременно и в полной мере. Специалисты регионального отделения фонда “Защитники Отечества” сопровождают военнослужащих по всем вопросам», — отметил Юрий Слюсарь.

Врио губернатора попросил тщательно проработать те обращения, которые поступили от бойцов в госпитале, и сообщить о решениях.

Со своей стороны он выразил готовность включиться в решение любого вопроса.

«Люди, которые защищают нашу страну и всех нас, не должны нуждаться в чем-либо. Заботе о них продолжим уделять самое пристальное внимание», — подчеркнул Юрий Слюсарь.