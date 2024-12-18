Минобороны показало находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS регионы

6 декабря глава МИДа Сергей Лавров назвал ошибочной веру в сдвигание «красных линий» России. Россия не хочет «усугублять ситуацию», но в то же время по ее территории бьют ракетами ATACMS и другим дальнобойным оружием, и Москва «посылает сигналы», рассказал дипломат в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Последним таким сигналом был запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник», и российские власти надеются, что его «восприняли всерьез», заключил Лавров.