Минобороны показало находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS регионы

Согласно представленной информации, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG в первую очередь находятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область. Также в зону досягаемости попадают регионы Центрального федерального округа: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области и частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области.
Кроме того, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью 1 тыс. км находятся несколько регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
6 декабря глава МИДа Сергей Лавров назвал ошибочной веру в сдвигание «красных линий» России. Россия не хочет «усугублять ситуацию», но в то же время по ее территории бьют ракетами ATACMS и другим дальнобойным оружием, и Москва «посылает сигналы», рассказал дипломат в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Последним таким сигналом был запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник», и российские власти надеются, что его «восприняли всерьез», заключил Лавров.