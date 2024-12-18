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Минобороны показало находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS регионы

Минобороны России продемонстрировало, какие территории страны находятся в зоне досягаемости поставленного украинской армии дальнобойного вооружения. Эти данные привел начальник Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова на брифинге для иностранных военных атташе.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Согласно представленной информации, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG в первую очередь находятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область. Также в зону досягаемости попадают регионы Центрального федерального округа: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области и частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

Кроме того, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью 1 тыс. км находятся несколько регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

6 декабря глава МИДа Сергей Лавров назвал ошибочной веру в сдвигание «красных линий» России. Россия не хочет «усугублять ситуацию», но в то же время по ее территории бьют ракетами ATACMS и другим дальнобойным оружием, и Москва «посылает сигналы», рассказал дипломат в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Последним таким сигналом был запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник», и российские власти надеются, что его «восприняли всерьез», заключил Лавров.