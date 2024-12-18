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ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами

Слюсарь: над Ростовской областью в районе Каменска сбили три ракеты.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — говорится в сообщении.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет, информация уточняется, отметил врио главы Ростовской области.