ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — говорится в сообщении.
По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет, информация уточняется, отметил врио главы Ростовской области.