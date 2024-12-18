Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки повредили жилые дома: в Ростовской области средства ПВО отразили атаку 10 ракет

Ростовская область, 18 декабря 2024. DON24.RU. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Каменском районе Ростовской области атаку 10 ракет. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайской», — пишет Юрий Слюсарь со ссылкой на дежурные службы.

Также осколки повредили окна в доме на ул. Речной. Во дворе дома на улице Карла Маркса обнаружили еще один обломок, территорию оцепили.

В доме на ул. Первомайской работают огнеборцы.

Информация о разрушениях уточняется. Пострадавшие или погибшие в настоящий момент не найдены.

Ранее сообщалось, что глава донского региона встретился с бойцами СВО в Ростове.