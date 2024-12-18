Обломки повредили жилые дома: в Ростовской области средства ПВО отразили атаку 10 ракет

«В результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайской», — пишет Юрий Слюсарь со ссылкой на дежурные службы.
Также осколки повредили окна в доме на ул. Речной. Во дворе дома на улице Карла Маркса обнаружили еще один обломок, территорию оцепили.
В доме на ул. Первомайской работают огнеборцы.
Информация о разрушениях уточняется. Пострадавшие или погибшие в настоящий момент не найдены.
Ранее сообщалось, что глава донского региона встретился с бойцами СВО в Ростове.