Bild: Украина потеряла более 20 из 140 поставленных Германией БМП Marder

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.