Bild: Украина потеряла более 20 из 140 поставленных Германией БМП Marder

На данный момент ФРГ передала Украине 140 БМП Marder, в том числе 20 из запасов Бундесвера (ВС ФРГ) и 120 из промышленных запасов. По информации Bild, «Россия уже уничтожила или захватила более 20 Marder и привезла их в РФ». В этом отношении срочно необходима замена техники, отмечает издание.
17 декабря германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 к середине 2025 года. По данным Bild, 20 БМП Marder будут профинансированы за счет дополнительных €400 млн, привлеченных главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом в сентябре 2024 года.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.