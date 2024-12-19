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На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области слышны взрывы. Об этом 18 декабря сообщила региональная военная администрация в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Уточняется, что звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.

В Министерстве обороны России информацию о взрывах не комментировали.

Накануне, 17 декабря, сообщалось о взрывах в Павлограде, Черкассах и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.