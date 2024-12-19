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Пушилин назвал делом времени освобождение Курахова

Единственный путь снабжения ВСУ в Курахове находится под огнём ВС РФ.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что освобождение города Курахова является делом времени, при этом он отметил, что не следует форсировать события.

«Форсировать события, конечно, нельзя — наши военные спокойно делают своё дело», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Глава ДНР также рассказал, что Вооружённые силы Украины находятся в критическом положении.

Единственный путь снабжения ВСУ в Курахове находится под огнём ВС РФ.

«В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая: единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнём», — заявил он.

Пушилин также напомнил, что российские военные освободили несколько населённых пунктов на кураховском участке. Речь идёт об Анновке и Пушкино. Кроме того, освобождены Весёлый Гай, Трудовое и Старые Терны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завершили операцию по зачистке «котла», в который попали подразделения Вооружённых сил Украины южнее Курахова в Донецкой народной республике.