Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в Таганроге сбили шесть беспилотников ВСУ

Ещё один БПЛА ликвидирован в Батайске.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией Ростовской области, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Таганроге. Ещё один БПЛА противника уничтожили в городе Батайске.

По словам врио губернатора, пострадавших нет. Разрушения не зафиксированы.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три из четырёх украинских ракет, запущенных по Ростовской области.

Кроме того, он заявил, что в населённом пункте Малая Каменка Ростовской области в результате падения ракеты Вооружённых сил Украины загорелся жилой дом. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.