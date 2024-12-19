Слюсарь: в Таганроге сбили шесть беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией Ростовской области, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Таганроге. Ещё один БПЛА противника уничтожили в городе Батайске.
По словам врио губернатора, пострадавших нет. Разрушения не зафиксированы.
«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три из четырёх украинских ракет, запущенных по Ростовской области.
Кроме того, он заявил, что в населённом пункте Малая Каменка Ростовской области в результате падения ракеты Вооружённых сил Украины загорелся жилой дом. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.