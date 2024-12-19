На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар

«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов», — написал он.
Слюсарь также сообщил, что аварийно-спасательные подразделения выехали на место возгорания. Информация о пострадавших уточняется.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов», — написал он.
Слюсарь также сообщил, что аварийно-спасательные подразделения выехали на место возгорания. Информация о пострадавших уточняется.