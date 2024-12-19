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На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки ВСУ вспыхнул пожар

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области начался пожар на предприятии, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что возгорание зафиксировано на заводе нефтепродуктов, расположенном в городе Новошахтинске.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Шесть беспилотников Вооружённых сил Украины были ликвидированы в Таганроге, ещё один БПЛА уничтожили в городе Батайске.