На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки ВСУ вспыхнул пожар

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области начался пожар на предприятии, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что возгорание зафиксировано на заводе нефтепродуктов, расположенном в городе Новошахтинске.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Шесть беспилотников Вооружённых сил Украины были ликвидированы в Таганроге, ещё один БПЛА уничтожили в городе Батайске.