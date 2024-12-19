Пушилин: ВС России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о продвижении вооруженных сил России в Дзержинске, а также о прогрессе в районах Красноармейска и Димитрова.
Пушилин отметил, что российская армия активно ведет операции на разных направлениях, освобождая территории, которые противник укреплял в течение последних десяти лет.
Он уточнил, что в Дзержинске идут тяжелые бои, и российские войска контролируют большинство высотных зданий в городе. Несмотря на активное использование противником FPV-дронов и минирование, а также возможность переброски резервов, российская армия продолжает свое продвижение.
Также глава ДНР сообщил об ожесточенных боях на красноармейском направлении, где российские подразделения освободили поселок Заря и добиваются успехов вблизи Красноармейска и Димитрова.
Ранее Пушилин заявил, что освобождение города Курахова является делом времени, при этом он отметил, что не следует форсировать события. Единственный путь снабжения ВСУ в Курахове находится под огнём ВС РФ.