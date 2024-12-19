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Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Более 30 дронов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», — написал он.

По его словам, большая часть воздушных целей была нейтрализована.

«Но как уже сообщал, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные. К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — добавил губернатор.