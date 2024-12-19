Над регионами России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника

Там уточнили, что дежурными средствами ПВО 36 беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, 21 — над Брянской областью, 14 — над Белгородской областью. В Воронежской области сбили 6 БПЛА, в Курской и Тамбовской областях — по 3 БПЛА, еще один ликвидировали в Краснодарском крае.