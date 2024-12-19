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Над регионами России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что дежурными средствами ПВО 36 беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, 21 — над Брянской областью, 14 — над Белгородской областью. В Воронежской области сбили 6 БПЛА, в Курской и Тамбовской областях — по 3 БПЛА, еще один ликвидировали в Краснодарском крае.