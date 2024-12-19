В Ростовской области потушили завод нефтепродуктов после атаки БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 19 декабря. Ростовская область подверглась массированной атаке.
В результате падения фрагментов беспилотника на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске произошел пожар. ЧП случилось около 02:40. Пожарные оперативно выехали на место происшествия. Полностью ликвидировать возгорание удалось ближе к 06:45.
Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться.