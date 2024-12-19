В Краснодарском крае сбили БПЛА

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь в нескольких регионах России отбили атаку и 84 БПЛА. Из них 36 — над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, 6 — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями.