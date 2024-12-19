В Краснодарском крае сбили БПЛА

В Краснодарском крае минувшей ночью сбили 1 БПЛА. В каком муниципалитете это произошло, не уточняется.
Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь в нескольких регионах России отбили атаку и 84 БПЛА. Из них 36 — над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, 6 — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями.
О ракетных атаках военное ведомство не сообщает.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших нет. О том же говорится и в сообщении губернатора Воронежской области Александра Гусева. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в нескольких селах в результате налета БПЛА повреждены автомобили и хозпостройки.
Ранее «Югополис» писал о том, что в Ростовской области в результате воздушной атаки начался пожар на Новошахтинском НПЗ. К 06.45 возгорание потушили. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, над регионом сбили 30 БПЛА и три ракеты.