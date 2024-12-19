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В результате падения фрагментов БПЛА пострадал один человек под Ростов

В ночь на 19 декабря в Ростовской области была совершена массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Врио губернатора региона сообщил, что было зафиксировано более 30 БПЛА и три ракеты. В основном воздушные цели были уничтожены.

В результате падения осколков беспилотника пострадал один человек под населенным пунктом под Ростовом-на-Дону.

Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате нападения был нанесён ущерб промышленному объекту. На территории нефтебазы в Новошахтинске возникло возгорание. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели. Огонь потушили.