В результате падения фрагментов БПЛА пострадал один человек под Ростов

Врио губернатора региона сообщил, что было зафиксировано более 30 БПЛА и три ракеты. В основном воздушные цели были уничтожены.
В результате падения осколков беспилотника пострадал один человек под населенным пунктом под Ростовом-на-Дону.
Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.
В результате нападения был нанесён ущерб промышленному объекту. На территории нефтебазы в Новошахтинске возникло возгорание. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели. Огонь потушили.