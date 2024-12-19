Ранен человек. Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 19 декабря

Ростовская область в ночь на 19 декабря подверглась массированной атаке. Со стороны Украины на наш регион были запущены три ракеты и более 30 дронов. В результате пострадал человек и загорелся нефтепродуктовый завод.
Подробности — в материале rostov.aif.ru.
36 дронов и три ракеты.
Ночь на 19 декабря в Ростовской области выдалась неспокойной. Местных жителей напугали непонятные звуки взрыва.
Позже врио донского губернатора Юрий Сюсарь подтвердил, что это беспилотники летят на регион.
«Враг использовал для атаки более трех десятков БПЛА и три ракеты», — написал в своем ТГ-канале Сюсарь. Дроны летели в сторону Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Для защиты этих городов были задействованы силы противовоздушной обороны.
В итоге большую часть БПЛА удалось нейтрализовать. Но без последствий не обошлось. Части сбитых ракет упали на Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП). В результате там случился пожар. С огнем всю ночь боролись спасатели. К 6.45 утра им удалось потушить НЗНП.
Всем тревожно.
Кроме того, под Ростовом фрагменты беспилотника упали на местного жителя. Он жив, но получил ранения. По словам врио губернатора, медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.
«В Новошахтинске слышно было, окна и двери гудели», — рассказала местная жительница Элеонора.
«Тревожно, конечно, всем. Однако надо немного набраться мужества и не пониковать. У нас есть войска, спецслужбы, которые мужественно охраняют наш покой», — успокаивает всех Елена.
Напомним, что днём ранее, 18 декабря, над Ростовской областью были сбиты 10 ракет ВСУ. Тогда обошлось без пострадавших, но жители сильно испугались.