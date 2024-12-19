В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА

Как ранее проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, ночью регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Один человек пострадал. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в четверг утром.