Путин принес на «Итоги года» копию боевого знамени

Президент Владимир Путин рассказал, что бойцы СВО из 155 бригады Тихоокеанского морского флота, которые воюют в Курской области, подарили ему копию своего боевого знамени. Глава государства принес его на Итоги года и продемонстрировал собравшимся. Он подчеркнул, что российская армия идет вперед по всему фронту.