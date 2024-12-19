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Путин принес на «Итоги года» копию боевого знамени

Президент Владимир Путин рассказал, что бойцы СВО из 155 бригады Тихоокеанского морского флота, которые воюют в Курской области, подарили ему копию своего боевого знамени. Глава государства принес его на Итоги года и продемонстрировал собравшимся. Он подчеркнул, что российская армия идет вперед по всему фронту.

«Хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

По словам президента, ситуация «меняется кардинально». Движение идет «по всей линии фронта». «Речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами, каждый день», — заявил президент во время «Итогов года». «Всем, кто воюет на всей линии фронта — удачи, победы и возвращения домой», — добавил он.

Путин Владимир