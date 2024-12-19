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Нижегородских бойцов СВО освободили от транспортного налога в 2025 году

Льгота для военнослужащих продлена.

Нижегородских участников специальной военной операции освободили от транспортного налога в 2025 году. Решение о продлении льготы для мобилизованных, добровольцев и контрактников приняли депутаты регионального Заксобрания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Льгота распространяется на легковые машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, на мотоциклы — до 36 лошадиных сил, моторные лодки — до 30 лошадиных сил.

Участникам СВО не придется платить транспортный налог за 2024 год.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин присвоил 96-ой отдельной бригаде разведки название «Нижегородская».

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