Полковник объяснил рекордные потери ВСУ в Курской области

«С политической точки зрения, президент Украины Владимир Зеленский держится за этот регион, чтобы менять его на какие-то требования к России. Поэтому он хочет добиться там максимального успеха, бросает туда все, что есть, в том числе, бронетанковую технику, вооруженную силу. Но без успеха — там идут огромные потери, а мы смогли освободить половину захваченных территорий. Также у ВСУ колоссальные потери в технике — она сожжена, уничтожена в объемах, сопоставимых с теми, что уничтожены на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Кошкин.