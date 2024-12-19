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В Нытве простятся с погибшим на СВО старшим матросом Габовым

Прощание с Габовым Василием Валерьевичем состоится 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО Габова Василия Валерьевича. Прощание с земляком состоится 20 декабря.

Василий Габов в зоне СВО проходил военную службу в звании старшего матроса на должности стрелка мотострелкового подразделении. Погиб во время несения военной службы 9 декабря 2024 года.

Церемония прощания начнется с 10:00 в Доме культуры Нытвы.

Администрация округа приносит соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяет боль утраты и скорбь.