Губернатор Кубани: Пока наши ребята находятся в зоне СВО, наш долг — поддержать их семьи

«Пока наши ребята находятся в зоне специальной военной операции, наш долг — поддержать их семьи. Близкие военнослужащих не остаются без внимания. В каждом муниципалитете мы определили сотрудников, которые “курируют” такие семьи, постоянно на связи, оказывают необходимую помощь. Бойцы могут не волноваться, дома заботятся об их родных, — сказал губернатор.