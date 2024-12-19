Губернатор Кубани: Пока наши ребята находятся в зоне СВО, наш долг — поддержать их семьи

Губернатор Кубани рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей в регионе. Вопросы о ходе спецоперации прозвучали во время «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина.
В Краснодарском крае установлена региональная единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт на военную службу с Минобороны. Бойцы получают по 1,5 млн рублей. До 400 тысяч рублей единовременно выплачивают города и районы края. Федеральная поддержка составляет 400 тысяч рублей. В сумме кубанские участники СВО единовременно могут получить до 2,3 млн рублей.
Кроме того, в крае для бойцов спецоперации и их семей действует более 30 мер поддержки.
«Пока наши ребята находятся в зоне специальной военной операции, наш долг — поддержать их семьи. Близкие военнослужащих не остаются без внимания. В каждом муниципалитете мы определили сотрудников, которые “курируют” такие семьи, постоянно на связи, оказывают необходимую помощь. Бойцы могут не волноваться, дома заботятся об их родных, — сказал губернатор.
В 2024 году на Кубани на поддержку участников СВО и их семей направили более 16 млрд рублей из регионального бюджета.